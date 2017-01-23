С.Семенов та Ю.Джима покращили позиції в загальному заліку Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. За підсумками шостого етапу Кубка світу з біатлону, що проходив у Антхольці (Італія), був оновлений загальний залік спортсменів, в якому українці Сергій Семенов та Юлія Джима відзначилися прогресом, інформує УНН з посиланням на сайт Міжнародного союзу біатлоністів.
С.Семенов в першу чергу завдяки бронзовій нагороді в індивідуальній гонці піднявся відразу на 11 сходинок у порівнянні із минулим етапом Кубка світу – 20 сходинка (243 очки). Дмитро Підручний втратив 1 позицію і зараз посідає 22 місце – 239 балів. Артем Прима йде 38-м, Володимир Сємаков 44-м, Віталій Кільчицький 52-й.
У жіночій частині Ю.Джима піднялася на 1 місце – 11-та (347), натомість Олена Підгрушна втратила 1 щабель – 25-та (209). Ірина Варвинець 41-а (93), Анастасія Меркушина 49-а (60).
Варто відзначити, що на горі жіночого заліку відбулася зміна – німкеня Лаура Дальмайєр (669) відібрала жовтий біб лідера у чешки Габріели Коукалової (652). У чоловіків продовжує перебувати на вершині француз Мартен Фуркад (824).
Нагадаємо, що сьомий етап Кубка світу відбудеться в корейському Пхенчхані тільки 2-го березня, проте з 25 січня у Польщі стартуватиме чемпіонат Європи.
Як повідомляв УНН, українець С.Семенов виборов "бронзу" на етапі Кубка світу з біатлону.