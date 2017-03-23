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С.Полторак задекларировал более 630 тыс. грн дохода

С.Полторак задекларировал более 630 тыс. грн дохода

Киев • УНН

 • 18254 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак задекларировал 634,3 тыс. грн дохода за 2016 год. Об этом говорится в ежегодной электронной декларации С.Полторака, передает УНН.

Согласно декларации, министр заработал в течение прошлого года 539,5 тыс. грн заработной платы, получил гонораров и других выплат на сумму 86,3 тыс. грн, а также задекларировал поступления от процентов 8 514 грн.

При этом С.Полторак задекларировал доход жены от отчуждения движимого имущества на сумму 170 тыс. грн, доход от отчуждения недвижимого имущества - на 1,2 млн грн.

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К тому же, министр имеет наличными 335 тыс. грн, 42 тыс. долл., на банковском счете в "Ощадбанке" - 606,6 тыс. грн, 20,07 тыс. грн и в "Укрэксимбанке" - 50 тыс. грн.

Он задекларировал наличные средства жены на следующие суммы: 1,11 млн грн и 73 тыс. долл., на банковских счетах - 250 тыс. грн в "Ощадбанке" и 250 тыс. нрн в "Эксимбанке".

Семья имеет жилой дом 39,8 кв. м и квартиру - 66,7 кв. м в Харьковской области, принадлежащие жене.

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Также жена задекларировала автомобиль марки Mazda 2015 года выпуска, которым пользуется по доверенности.

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