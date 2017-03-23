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С.Полторак задекларував понад 630 тис. грн доходу

С.Полторак задекларував понад 630 тис. грн доходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак задекларував 634,3 тис. грн доходу за 2016 рік. Про це йдеться у щорічній електронній декларації С.Полторака, передає УНН.

Згідно з декларацією, міністр заробив протягом минулого року 539,5 тис. грн заробітної плати, отримав гонорарів та інших виплат на суму 86,3 тис. грн, а також задекларував надходження від процентів 8514 грн.

При цьому С.Полторак задекларував дохід дружини від відчуження рухомого майна на суму 170 тис. грн, дохід від відчуження нерухомого майна — на 1,2 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: С.Полторак задекларував 266,5 тис. грн. зарплати і квартиру

До того ж, міністр має готівкою 335 тис. грн, 42 тис. дол., на банківському рахунку в “Ощадбанку” — 606,6 тис. грн, 20,07 тис. грн і в “УкрЕксімбанку” — 50 тис. грн.

Він задекларував готівкові кошти дружини на такі суми: 1,11 млн грн і 73 тис. дол., на банківських рахунках — 250 тис. грн в “Ощадбанку” і 250 тис. грн в “Ексімбанку”.

Сім’я має житловий будинок 39,8 кв.м та квартиру — 66,7 кв.м у Харківській області, які належать дружині.

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Також дружина задекларувала автомобіль марки Mazda 2015 року випуску, яким користується за довіреністю.

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