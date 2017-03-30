С.Полторак: за военные дела должны браться судьи со спецподготовкой

"Решения, которые принимаются в ходе боевых действий, здесь должны и расследования, и суд вести люди, у которых есть определенные знания. Создание военных судов ... это не обязательно должны быть военные суды, но у судей, ведущих это дело, должна быть определенная подготовка", - сказал С.Полторак.

Он отметил, что должны быть дополнительные требования к судьям, которые рассматривают дела военных, особенно участников боевых действий.

Напомним, С.Полторак сообщил, что на складах в Балаклее уцелели 30% боеприпасов.

По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.