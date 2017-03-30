С.Полторак: за військові справи мають братися судді зі спецпідготовкою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Судді, які розглядають справи про військові злочини, повинні мати спеціальну підготовку. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"Рішення, які приймаються в ході бойових дій, тут мають і розслідування, і суд вести люди, які мають певні знання. Створення військових судів… це не обов’язково мають бути військові суди, але судді, які ведуть цю справу, повинні мати певну підготовку",- сказав С.Полторак.
Він зазначив, що мають бути додаткові вимоги до суддів які розглядають справи військових, особливо учасників бойових дій.
Нагадаємо, С.Полторак повідомив, що на складах у Балаклії вціліли 30% боєприпасів.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.