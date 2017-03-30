С.Полторак: пожар в Балаклее не нанес значительного ущерба ВСУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66960 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108490 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166363 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122053 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114296 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105410 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107318 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157434 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Полторак: пожар в Балаклее не нанес значительного ущерба ВСУ

С.Полторак: пожар в Балаклее не нанес значительного ущерба ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Значительного ущерба пожар на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области Вооруженным силам не нанес. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

"Значительного вреда, который бы мог повлиять на состояние боеспособности ВСУ, это событие (пожар в Балаклее - ред.) не нанесло, хотя, конечно, потери значительные", - сказал С.Полторак.

По его словам, на сегодня силы и средства, которые находятся в зоне АТО, полностью обеспечены боеприпасами, вооружением и техникой "и их запасы есть для того, чтобы выполнить задачи в зоне АТО".

"На других складах и базах хранения достаточно вооружения и боеприпасов для того, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед ВСУ", - сказал С.Полторак.

Он отметил, что сегодня заслушал первый предварительный отчет о событиях в Балаклее Харьковской области.

Напомним, на складах в Балаклее уцелели 30% боеприпасов.

По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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