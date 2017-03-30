С.Полторак: пожар в Балаклее не нанес значительного ущерба ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Значительного ущерба пожар на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области Вооруженным силам не нанес. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Значительного вреда, который бы мог повлиять на состояние боеспособности ВСУ, это событие (пожар в Балаклее - ред.) не нанесло, хотя, конечно, потери значительные", - сказал С.Полторак.
По его словам, на сегодня силы и средства, которые находятся в зоне АТО, полностью обеспечены боеприпасами, вооружением и техникой "и их запасы есть для того, чтобы выполнить задачи в зоне АТО".
"На других складах и базах хранения достаточно вооружения и боеприпасов для того, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед ВСУ", - сказал С.Полторак.
Он отметил, что сегодня заслушал первый предварительный отчет о событиях в Балаклее Харьковской области.
Напомним, на складах в Балаклее уцелели 30% боеприпасов.
По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.