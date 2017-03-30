С.Полторак: пожежа у Балаклії не завдала значної шкоди ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Значної шкоди пожежа на складах боєприпасів у Балаклії Харківської області Збройним силам не завдала. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"Значної шкоди, яка б вплинула на стан боєздатності ЗСУ, ця подія (пожежа у Балаклії – ред.) не завдала, хоча, звичайно, втрати значні", - сказав С.Полторак.
За його словами, на сьогодні сили і засоби, які знаходяться в зоні АТО, повністю забезпечені боєприпасами, озброєнням і технікою "і їх запаси є для того, щоб виконати задачі в зоні АТО".
"На інших складах і базах збереження достатньо озброєння і боєприпасів для того, щоб виконати задачу, яка стоїть перед ЗСУ",- сказав С.Полторак.
Він зазначив, що сьогодні заслухав перший попередній звіт щодо подій у Балаклії Харківської області.
Нагадаємо, на складах у Балаклії вціліли 30% боєприпасів.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.