С.Полторак: в прошлом году было полностью оптимизировано структуру и численность Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В течение прошлого года в Минобороны была проведена оптимизация структуры и численности ведомства, в частности, все были переаттестованы. Об этом во время заседания Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Относительно Министерства обороны, то мы оптимизировали структуру и численность Минобороны. Моим решением делегированы некоторые отдельные функции министра к заместителям, от заместителей до руководителей департаментов. Вместе с делегированием полномочий значительно повысился и уровень ответственности за выполнение полномочий. Количество структурных подразделений аппарата Министерства обороны были оптимизированы с 25 до 18, а его численность была уменьшена на 200 человек ", - сказал С.Полторак.
Кроме того, он отметил совершенствование функциональных обязанностей и проведения объективной переаттестации всех должностных лиц министерства, в том числе с использованием полиграфа.
"В Минобороны пришли новые люди, которые имеют новые взгляды, инициативу, а остались работать люди, которые прошли переаттестацию", - добавил он.
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