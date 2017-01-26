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С.Полторак: минулого року було повністю оптимізовано структуру та чисельність Міноборони

С.Полторак: минулого року було повністю оптимізовано структуру та чисельність Міноборони

Київ • УНН

 • 11742 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Протягом минулого року в Міноборони було проведено оптимізацію структури та чисельності відомства, зокрема, всіх буле переатестовано. Про це під час засідання Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

"Щодо Міністерства оборони, то ми оптимізували структуру та чисельність Міноборони. Моїм рішенням делеговано деякі окремі функції міністра до заступників, від заступників - до керівників департаментів. Разом з делегуванням повноважень значно підвищився і рівень відповідальність за виконання повноважень. Кількість структурних підрозділів апарату Міністерства оборони були оптимізовані з 25 до 18, а його чисельність була зменшена на 200 осіб", - сказав С.Полторак.

Крім того, він відзначив вдосконалення функціональних обов'язків та проведення об'єктивної переатестації всіх посадових осіб міністерства, в тому числі з використанням поліграфа.

"До Міноборони прийшли нові люди, які мають нові погляди, ініціативу, а залишись працювати люди, які пройшли переатестацію",- додав він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко дозволив контрактникам звільнитися з військової служби в особливий період.

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