С.Пашинского пьяный мужчина ударил бутылкой, нардеп выстрелил ему в ногу

КИЕВ. 1 января. УНН. Вчера в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина набросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.