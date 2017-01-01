С.Пашинского пьяный мужчина ударил бутылкой, нардеп выстрелил ему в ногу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Вчера в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина набросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Вечер перед Новым Годом прошел для меня, к сожалению, очень обидно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу”, — написал депутат.
С.Пашинский отметил, что обидчику перевязали рану и сразу вызвали “скорую” и полицию.
По словам нардепа, он в норме, а “нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было”.
По информации полиции Киевской области, все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Кроме того, правоохранители установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Украине не зафиксувано серьезных правонарушений во время празднования Нового года.