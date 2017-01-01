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С.Пашинського п’яний чоловік вдарив пляшкою, нардеп вистрелив йому у ногу

С.Пашинського п’яний чоловік вдарив пляшкою, нардеп вистрелив йому у ногу

Київ • УНН

 • 13996 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Вчора в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вечір перед Новим Роком пройшов для мене, на жаль, дуже прикро. Повертаючись близько 17:00 додому, ми з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі. Я вирішив вийти з машини, щоб звернути увагу людей, що були поруч з машиною, на небезпеку, на яку вони наражають інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темну пору доби. Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу”, — написав депутат.

С.Пашинський зазначив, що кривднику перев’язали рану і відразу викликали “швидку” та поліцію.

За словами нардепа, він у нормі, а “нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається, що це було”.

За інформацією поліції Київської області, всі учасники події встановлені, поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.
Крім того, правоохоронці встановили, що чолов’яга вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в Україні не зафіксувано серйозних правопорушень під час святкувань Нового року.

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