С оккупированных территорий удалось вернуть семью с двумя детьми - глава Херсонской ОВА
Киев • УНН
Семья с двумя детьми была безопасно возвращена с оккупированных территорий при содействии Save Ukraine и различных украинских институтов.
С временно оккупированных территорий в безопасное место удалось вернуть семью с двумя детьми, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Семью с двумя детьми удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Сейчас семья в безопасном месте. С ней работают медики и психологи
Детали
По его словам, возвращение семьи с детки стало возможным благодаря организации Save Ukraine в сотрудничестве с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства, службами по делам детей.
Как отметил председатель ОВА, с начала 2023 года уже удалось вернуть 158 детей Херсонщины.
Эта работа будет продолжаться, пока все украинские дети не будут дома
Дополнение
российские оккупанты готовят новые списки украинских детей для их депортации с оккупированных территорий Украины.
С оккупированных территорий удалось вернуть семью с двумя детьми - глава Херсонской ОВА
Семья с двумя детьми была безопасно возвращена с оккупированных территорий при содействии Save Ukraine и различных украинских институтов.
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