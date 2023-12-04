С оккупированных территорий удалось вернуть семью с двумя детьми - глава Херсонской ОВА

С временно оккупированных территорий в безопасное место удалось вернуть семью с двумя детьми, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Семью с двумя детьми удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Сейчас семья в безопасном месте. С ней работают медики и психологи - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, возвращение семьи с детки стало возможным благодаря организации Save Ukraine в сотрудничестве с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства, службами по делам детей.

Как отметил председатель ОВА, с начала 2023 года уже удалось вернуть 158 детей Херсонщины.

Эта работа будет продолжаться, пока все украинские дети не будут дома - указал Прокудин.

Дополнение

российские оккупанты готовят новые списки украинских детей для их депортации с оккупированных территорий Украины.