С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли или получили ранения почти 2000 детей - ЮНИСЕФ

По меньшей мере 1993 ребенка в Украине были убиты или ранены с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в среднем ежедневно два ребенка становятся жертвами войны в Украине. При этом в ЮНИСЕФ отмечают, что реальные цифры пострадавших, вероятно, гораздо больше.

Как мы видим во всех войнах, необдуманные решения и действия взрослых стоят детям жизни, безопасности и будущего говорится в отчете.

В Фонде также отметили, что война также негативно влияет на психическое здоровье детей: половина подростков сообщают о проблемах со сном, а каждый пятый имеет навязчивые мысли и воспоминания.

Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, почти миллион детей по всей стране не имеют доступа к очному обучению из-за отсутствия безопасности.

ЮНИСЕФ продолжает призывать к немедленному прекращению огня в Украине и к защите всех детей от вреда. Это включает прекращение жестокого использования взрывного оружия в населенных пунктах и нападений на гражданские объекты и инфраструктуру, которые наносят вред детям добавили в организации.

ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года