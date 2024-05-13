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З початку повномаштабного вторгнення в Україні загинули або отримали поранення майже 2000 дітей - ЮНІСЕФ

З початку повномаштабного вторгнення в Україні загинули або отримали поранення майже 2000 дітей - ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 40035 перегляди

Майже 2000 дітей загинули або отримали поранення в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, згідно з доповіддю ЮНІСЕФ.

Щонайменше 1993 дитини в Україні були вбиті або поранені з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у середньому щодня дві дитини стають жертвами війни в Україні. При цьому у ЮНІСЕФ наголошують, що реальні цифри постраждалих, ймовірно, набагато більші.

Як ми бачимо у всіх війнах, необдумані рішення та дії дорослих коштують дітям життя, безпеки та майбутнього

йдеться у звіті.

У Фонді також наголосили, що війна також негативно впливає на психічне здоров'я дітей: половина підлітків повідомляють про проблеми зі сном, а кожен п’ятий має нав’язливі думки та спогади.

Крім того, за даними ЮНІСЕФ, майже мільйон дітей по всій країні не мають доступу до очного навчання через відсутність безпеки.

ЮНІСЕФ продовжує закликати до негайного припинення вогню в Україні та до захисту всіх дітей від шкоди. Це включає припинення жорстокого використання вибухової зброї в населених пунктах і нападів на цивільні об’єкти та інфраструктуру, які завдають шкоди дітям

додали в організації.

ЮНІСЕФ: 124 дитини загинули або були поранені від мін в Україні за два роки04.04.24, 15:07 • 21735 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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