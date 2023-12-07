С 2014 года москва заселила в оккупированный Крым почти миллион россиян

С 2014 года на оккупированный Россией Крымский полуостров прибыло 800 тысяч россиян. Об этом говорится в заявлении Украинского Хельсинского союза по правам человека, передает УНН.

Детали

Правозащитники отмечают, что россияне совершили чрезвычайное количество военных преступлений, преступлений против человечности и других грубых нарушений прав человека. В частности, оккупанты работают над изменением демографического состава населения оккупированных территорий.

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Такая российская политика нарушает международное гуманитарное право, а именно - статью 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны: "Оккупационное государство не должно осуществлять перемещение или депортацию части своего гражданского населения на территорию, которую оно оккупирует" - отмечают представители Украинского Хельсинского союза по правам человека

Кроме того, массовое переселение русских в Крым и депортацию украинцев оттуда можно, вероятно, считать военным преступлением в соответствии со статьей 8 (2) (а) (vii) Римского статута МУС и преступлением против человечности согласно статье 7 (1) (d).

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Отмечается, что россия успешно вводит такую политику с момента оккупации Крыма в 2014 году.

По разным оценкам, в Крым с 2014 года незаконно прибыло до 800 000 граждан России, а около 100 000 украинцев наоборот - покинули полуостров. - говорится в заявлении Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Правозащитники объяснили, что этому способствует льготное ипотечное кредитование для россиян на оккупированном полуострове, выдворение украинцев на материковую часть Украины и стимулирование переезда украинцев в РФ.

Кроме того, москва активно заселяет полуостров бюджетниками из рф - военными, судьями, врачами и педагогами. Все они переезжают вместе со своими семьями.

Дополнение

Идентичную политику государство-агрессор проводит на других оккупированных территориях после начала полномасштабного вторжения. Сейчас она не столь успешна, поскольку интенсивность боевых действий не позволяет мотивировать гражданских россиян массово перемещаться на оккупированные территории.

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В то же время существуют исключения - это крупные оккупированные города Украины, которые расположены относительно далеко от линии фронта и которые россиянами могут считаться "тыловыми", например - Мариуполь.

Ранее УНН сообщал, что согласно информации Центра национального сопротивления на территории оккупированного Мариуполя россия уже заселила более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии

Напомним

Эксперты Международного уголовного суда поддерживают усилия Украины по документированию вероятного геноцида и военных преступлений, связанных с российской агрессией, отмечая, что это первый случай, когда были выявлены такие масштабные преступления.