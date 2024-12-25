С 1 января ФОПы будут платить повышенные налоги - Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет дату введения повышенных налоговых ставок для физических лиц-предпринимателей. Вместо 1 октября 2024 года новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года. Пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Этот закон урегулирует вопрос уплаты налогов после их существенного повышения. Он создан с целью упрощения налогообложения для резидентов "Дія Сити" и их сотрудников.

Кроме физических лиц-предпринимателей, изменения касаются и юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы, для которых повышение налогов также отсрочено.

Закон о повышении налогов вступил в силу 1 декабря. Основной новацией стало увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для всех доходов граждан. Кроме того, закон вводит обязанность уплаты военного сбора для физических лиц-предпринимателей. Изначально планировалось, что они уплатят сбор за четвертый квартал 2024 года, но 4 декабря Верховная Рада приняла решение перенести эту норму на 2025 год.

Согласно закону, плательщики единого налога третьей группы - как физические лица-предприниматели, так и юридические лица - должны платить 1% военного сбора. Для ФЛП, работающих на упрощенной системе I, II и IV групп, военный сбор установлен на уровне 10% от минимальной зарплаты (примерно 800 гривен в месяц).

Начиная с 1 января 2025 года, для всех налоговых агентов вводится обязательная ежемесячная отчетность по единому социальному взносу (ЕСВ), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и военному сбору (ВС).

Напомним

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов.