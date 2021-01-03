Спасатели спустили с гор заблудившегося покорителя Говерлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Спасатели нашли и сопроводили в безопасное место очередного покорителя Карпат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"3 января в 15:50 к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения обратилась туристка из г. Херсон и сообщила о том, что ее муж 3 января около 11:00 отправился на Говерлу, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается.
В 16:00 для проведения поисково-спасательных работ было направлено спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения в составе четырех человек", - говорится в сообщении.
Спасатели в районе "Малой Говерлы" нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался.
Его сопровождали на учебно-спортивную базу "Заросляк".