Рятувальники спустили з гір заблукалого підкорювача Говерли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Рятувальники відшукали та супроводили у безпечне місце чергового підкорювача Карпат. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“3 січня о 15:50 до рятувальників поста „Заросляк“ Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулась туристка з м. Херсон та повідомила про те, що її чоловік 3 січня близько 11:00 вирушив на г. Говерла, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв’язок з ним частково підтримується.
О 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників поста „Заросляк“ Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох чоловік”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальниками в районі “Малої Говерли” було знайдено заблукалого туриста. Медичної допомоги він не потребував.
Його супроводили до навчально-спортивної бази “Заросляк”.