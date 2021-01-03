Рятувальники спустили з гір заблукалого підкорювача Говерли

“3 січня о 15:50 до рятувальників поста „Заросляк“ Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулась туристка з м. Херсон та повідомила про те, що її чоловік 3 січня близько 11:00 вирушив на г. Говерла, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв’язок з ним частково підтримується.

О 16:00 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників поста „Заросляк“ Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох чоловік”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальниками в районі “Малої Говерли” було знайдено заблукалого туриста. Медичної допомоги він не потребував.

Його супроводили до навчально-спортивної бази “Заросляк”.