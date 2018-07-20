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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37991 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101924 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123972 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131532 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168858 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153256 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141024 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

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7 марта, 08:52 • 181138 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Спасатели деблокировали тела двух погибших в аварии под Николаевом

Спасатели деблокировали тела двух погибших в аварии под Николаевом

Киев  •  УНН

 • 17009 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Тела двух погибших в ДТП в Николаевской области освободили с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в области, передает УНН.

“Спасатели деблокировали тела двух погибших в дорожно-транспортном происшествии”, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля около 4:00 на автодороге М-05 трассы Киев-Одесса, в пределах Кривоозерского района Николаевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда маршрутного автобуса Volkswagen LT 46, который направлялся из г.Одесса в г. Гомель Республики Беларусь, на грузовой автомобиль International погибло 5 человек, 12 человек пострадали.

В соответствии с порядком взаимодействия и проведением следственно-оперативных действий на месте трагедии, дежурным отделением 18 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области проведены работы по деблокированию тел двух погибших людей.

Как сообщал УНН, полиция задержала водителя грузовика, с участием которого произошло нынешняя авария под Кривым Озером.

Отметим, что резонансные аварии со смертью 18 человек расследует правительственная комиссия.

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