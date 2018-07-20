Спасатели деблокировали тела двух погибших в аварии под Николаевом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Тела двух погибших в ДТП в Николаевской области освободили с помощью гидравлического инструмента. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в области, передает УНН.
“Спасатели деблокировали тела двух погибших в дорожно-транспортном происшествии”, — говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля около 4:00 на автодороге М-05 трассы Киев-Одесса, в пределах Кривоозерского района Николаевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда маршрутного автобуса Volkswagen LT 46, который направлялся из г.Одесса в г. Гомель Республики Беларусь, на грузовой автомобиль International погибло 5 человек, 12 человек пострадали.
В соответствии с порядком взаимодействия и проведением следственно-оперативных действий на месте трагедии, дежурным отделением 18 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области проведены работы по деблокированию тел двух погибших людей.
Как сообщал УНН, полиция задержала водителя грузовика, с участием которого произошло нынешняя авария под Кривым Озером.
Отметим, что резонансные аварии со смертью 18 человек расследует правительственная комиссия.