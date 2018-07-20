Рятувальники деблокували тіла двох загиблих в аварії під Миколаєвом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Тіла двох загиблих у ДТП в Миколаївській області вивільнили за допомогою гідравлічного інструменту. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у області, передає УНН.
“Рятувальники деблокували тіла двох загиблих у дорожньо-транспортній пригоді”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 липня близько 04:00 на автодорозі М-05 траси Київ-Одеса, у межах Кривоозерського району Миколаївської області, сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті наїзду маршрутного автобусу Volkswagen LT 46, який прямував з м. Одеси до м. Гомель республіки Білорусь, на вантажний автомобіль International загинуло 5 осіб, 12 людей постраждало.
Відповідно до порядку взаємодії та проведенню слідчо-оперативних дій на місці трагедії, черговим відділенням 18 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області проведено роботи по деблокуванню тіл двох загиблих людей.
Як повідомляв УНН, поліція затримала водія вантажівки, з участю якої сталася нинішня аварія під Кривим Озером.
Зазначимо, що резонансні аварії зі смертю 18 осіб розслідує урядова комісія.