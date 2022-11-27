Италия объявила чрезвычайное положение после смертельного оползня

Раньше

Сильный шторм обрушился на остров в северной части Неаполитанского залива с населением чуть более 60 000 человек ранним утром в субботу.

Особенно сильно пострадали прибрежные города Казамиччола и Лакко-Амено на севере.

Оползни повредили дома, в которых, как предполагается, находятся некоторые пропавшие без вести.

Детали

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони объявила чрезвычайное положение в пострадавшем регионе. Правительство выделит 2 млн. евро помощи местному населению.

Более 200 спасателей все еще ищут десяток пропавших без вести, а сотни волонтеров заняты уборкой улиц города.

Дополнение

На полуострове недалеко от Неаполя часто случаются чрезвычайные ситуации от землетрясений, извержений вулканов или суровых погодных условий.

Остров Искья пострадал от землетрясения в 2017 году, в результате которого погибли два человека.

Он был полностью разрушен значительно более сильным землетрясением в конце XIX века.