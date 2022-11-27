Италия объявила чрезвычайное положение после смертельного оползня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В воскресенье правительство Италии объявило чрезвычайное положение после того, как в результате оползня на южном острове Искья погибло по меньшей мере 3 человека, а дюжина пропала без вести. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
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Сильный шторм обрушился на остров в северной части Неаполитанского залива с населением чуть более 60 000 человек ранним утром в субботу.
Особенно сильно пострадали прибрежные города Казамиччола и Лакко-Амено на севере.
Оползни повредили дома, в которых, как предполагается, находятся некоторые пропавшие без вести.
Детали
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони объявила чрезвычайное положение в пострадавшем регионе. Правительство выделит 2 млн. евро помощи местному населению.
Более 200 спасателей все еще ищут десяток пропавших без вести, а сотни волонтеров заняты уборкой улиц города.
Дополнение
На полуострове недалеко от Неаполя часто случаются чрезвычайные ситуации от землетрясений, извержений вулканов или суровых погодных условий.
Остров Искья пострадал от землетрясения в 2017 году, в результате которого погибли два человека.
Он был полностью разрушен значительно более сильным землетрясением в конце XIX века.