Італія оголосила надзвичайний стан після смертельного зсуву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У неділю уряд Італії оголосив надзвичайний стан після того, як внаслідок зсуву ґрунту на південному острові Іск'я загинула щонайменше 3 людини, а дюжина зникла безвісти. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
Раніше
Сильний шторм обрушився на острів у північній частині Неаполітанської затоки з населенням трохи більше 60 000 людей рано-вранці в суботу. Особливо сильно постраждали прибережні міста Казаміччола та Лакко-Амено на півночі.
Зсуви ґрунту пошкодили будинки, в яких, як передбачається, знаходяться деякі зниклі безвісти.
Деталі
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила надзвичайний стан в регіоні, що постраждав. Уряд виділить 2 млн євро допомоги місцевому населенню.
Понад 200 рятувальників все ще шукають десяток зниклих безвісти, а сотні волонтерів зайняті прибиранням вулиць міста.
Доповнення
На півострові неподалік Неаполя часто трапляються надзвичайні ситуації від землетрусів, вивержень вулканів чи суворих погодних умов.
Остров Іск'я постраждав від землетрусу в 2017 році, внаслідок якого загинули двоє людей.
Він був повністю зруйнований значно сильнішим землетрусом наприкінці 19 століття.