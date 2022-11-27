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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32859 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Італія оголосила надзвичайний стан після смертельного зсуву

Італія оголосила надзвичайний стан після смертельного зсуву

Київ • УНН

 • 1095101 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У неділю уряд Італії оголосив надзвичайний стан після того, як внаслідок зсуву ґрунту на південному острові Іск'я загинула щонайменше 3 людини, а дюжина зникла безвісти. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Раніше

Сильний шторм обрушився на острів у північній частині Неаполітанської затоки з населенням трохи більше 60 000 людей рано-вранці в суботу. Особливо сильно постраждали прибережні міста Казаміччола та Лакко-Амено на півночі.

Зсуви ґрунту пошкодили будинки, в яких, як передбачається, знаходяться деякі зниклі безвісти.

Деталі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила надзвичайний стан в регіоні, що постраждав. Уряд виділить 2 млн євро допомоги місцевому населенню.

Понад 200 рятувальників все ще шукають десяток зниклих безвісти, а сотні волонтерів зайняті прибиранням вулиць міста.

Доповнення

На півострові неподалік Неаполя часто трапляються надзвичайні ситуації від землетрусів, вивержень вулканів чи суворих погодних умов.

Остров Іск'я постраждав від землетрусу в 2017 році, внаслідок якого загинули двоє людей.

Він був повністю зруйнований значно сильнішим землетрусом наприкінці 19 століття.

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