Ryanair отменяет 250 рейсов в Германии из-за забастовок

Около 400 летчиков Ryanair в Германии будут бастовать в течение 24 часов, начиная с утра в пятницу, что повлияет на все рейсы Ryanair в стране.

Мероприятия, запланированные в один день ирландскими, бельгийскими и шведскими летчиками, уже привели к отмене 146 авиарейсов из 2400 регулярных рейсов по всей Европе.

Выступая на пресс-конференции во Франкфурте в среду, директор по маркетингу Ryanair Кенни Джейкобс заявил, что немецкий союз должен "устранить угрозу необоснованной и ненужной забастовки".

Якобс отметил, что немецкие летчики наслаждаются отличными условиями труда и получают до 190 тыс. евро (220 тыс. долл. США) ежегодно.

Напомним, в конце июля забастовка персонала крупного европейского бюджетного авиаперевозчика Ryanair началась в четырех европейских странах - в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Нынешняя забастовка может стать крупнейшей в истории компании.