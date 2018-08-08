Ryanair скасовує 250 рейсів до і з Німеччини через страйки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair оголосила, що скасовує 250 рейсів до Німеччини та з країни, заплановані на п'ятницю, після того, як німецькі пілоти оголосили, що приєднаються до загальноєвропейських страйків, передає УНН з посиланням на CNN.
Близько 400 льотчиків Ryanair в Німеччині будуть страйкувати протягом 24 годин, починаючи з ранку у п'ятницю, що вплине на всі рейси Ryanair в країні.
Заходи, заплановані в один день ірландськими, бельгійськими та шведськими льотчиками, вже спричинили до скасування 146 авіарейсів з 2400 регулярних рейсів по всій Європі.
Виступаючи на прес-конференції у Франкфурті в середу, директор з маркетингу Ryanair Кенні Джейкобс заявив, що німецький союз повинен "усунути загрозу необґрунтованого та непотрібного страйку".
Якобс зазначив, що німецькі льотчики насолоджуються відмінними умовами праці та отримують до 190 тис. євро (220 тис. дол. США) щорічно.
Нагадаємо, наприкінці липня страйк персоналу великого європейського бюджетного авіаперевізника Ryanair почався в чотирьох європейських країнах - у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії. Нинішній страйк може стати найбільшим в історії компанії.