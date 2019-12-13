Рустам Гильфанов: Как сохранить позиции Восточной Европы на мировой IT-арене

Исследование

В 2019 году компании AVentures Capital, Avensis Capital и Capital Times провели анализ рынка IT в Восточной Европе. Результаты исследования показали, что только развитие сферы аутсорсинга в регионе в 4-5 раз превышает средние мировые показатели. Рустам Гильфанов приводит основные аспекты исследования:

Основной рост приходится на четыре страны: Украину, Польшу, Румынию и Беларусь. Сегодня здесь работает больше 700 тысяч разработчиков, 200 из которых приходятся на Украину. Это связано с развитой сетью технических учебных заведений, приходом в страну крупных международных компаний и высокой конкурентоспособностью специалистов.

Польша в регионе заняла место R&D хаба для международных корпораций. Десятки компаний, среди которых Fujitsu и Nordea, открыли здесь свои исследовательские центры.

Беларусь сделала акцент на образовании. Высшие учебные заведения страны предлагают абитуриентам больше 70 специальностей, связанных с IT. Большинство выпускников после окончания вузов предоставляют аутсорсинговые услуги.

В целом же, регион представляет интерес для международных инвесторов и компаний, которые заинтересованы в качественном аутсорсинге.

Иллюзия успеха

Рустам Гильфанов является основателем одной из самых крупных аутсорсинговых компаний в Украине. Помимо этого он много лет изучает рынок и ищет перспективные стартапы для инвестирования. Бизнесмен опасается, что внешний успех региона на мировом рынке может оказаться очень зыбким, а общая картина может измениться в негативную сторону.

“Уже сегодня разные аутсорсинговые компании в Украине говорят о спаде в количестве клиентов, заказов и общей выручке. Тенденция складывается из целого комплекса объективных причин. Как внешних, так и внутренних”, — уверен бизнесмен.

Рустам Гильфанов выделяет четыре основные тенденции, которые могут негативно отразиться на рынке разработки в Восточной Европе:

Высокая стоимость работы. Когда регион стал занимать лидирующие позиции на мировом рынке разработки, средняя стоимость работы специалистов высокого класса оценивалась в $20-35 в час. На протяжении последних лет эта цифра росла и сегодня переваливает за $40. Для аутсорсинга это достаточно высокая цена. Особенно, когда клиент работает с аутсорсинговой группой, а не с отдельным специалистом. Результат ­— клиенты ищут более дешевых подрядчиков.

Уровень специалистов. Высокая заработная плата манит в разработку все больше людей. Сегодня количество специалистов в сфере IT только в Украине превышает 200 тыс. человек. Какой процент от этой суммы составляют высококлассные разработчики? 10 тысяч, 15? Еще одной проблемой является типовой подход к обучению. Большинство разработчиков выбирают одну популярную нишу и остаются в ней, не обращая внимания на тренды и новые направления. Для сферы IT, в которой новые веяния появляются практически каждый день, это недопустимо.

Стандартизация задач. Большинство аутсорсинговых компаний находит несколько рентабельных ниш, создают под них ряд решений, и останавливают развитие, концентрируясь на продажах. Как долго предложение такой компании будет оставаться уникальным? А это значит, что не успеет руководство компании моргнуть, как на рынке появятся сотни аналогичных предложений. Естественно, по более низкой стоимости.

Конкуренты. Для Восточной Европы основными конкурентами являются развивающиеся рынки информационных технологий — Азия, Южная Америка и Африка. В сравнении с восточноевропейским азиатский рынок намного дешевле. Но и качество работы здесь пока что оставляет желать лучшего. Южная Америка популярный регион аутсорсинга для клиентов из Соединенных Штатов и Канады. Немного дороже, чем у нас и практически не уступает по качеству. Африка — новый тренд. Это самый молодой IT-регион. Сегодня его отличают низкие цены и энтузиазм.

Как удержать лидерство?

Рустам Гильфанов уверен, что Восточная Европа имеет на руках все козыри, которые помогут не только сохранить позиции на мировой IT-арене, но и позволят наращивать свою долю на рынке.

“Наш регион всегда отличался уникальностью предложений. Эстонский Skype, Польский Ведьмак, Белорусский WoT, украинский Petсube. Все это — уникальные разработки из Восточной Европы, которые завоевали мир. Это наша сильная сторона, которой мы должны придерживаться в стартапах, в аутсорсинге, в любой другой деятельности, — рассказывает инвестор, — При этом мы должны быть в тренде. Наши разработчики всегда должны находиться в поиске новых решений. Процесс обучения не должен заканчиваться рентабельной нишей. Он должен продолжаться беспрерывно”.

Только таким образом, считает Рустам Гильфанов, IT-индустрия Восточной Европы сможет сохранить 5% мирового запроса на разработку софта и с каждым годом увеличивать этот показатель, а вместе с ним доходы региона и уровень оплаты разработчиков.