Рустам Гильфанов: Как сохранить позиции Восточной Европы на мировой IT-арене
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Восточная Европа стала одним из ключевых регионов по разработке софтверных продуктов. По результатам 2018-го года только на Украину, Беларусь, Польшу и Румынию пришлось около 5% всех мировых запросов по разработке софта. Бизнесмен и инвестор в сфере IT Рустам Гильфанов, считает, что сегодня регион находится на пике, который может помочь занять устойчивые позиции на мировом рынке, либо обернется крахом для всей индустрии информационных технологий Восточной Европы.
Исследование
В 2019 году компании AVentures Capital, Avensis Capital и Capital Times провели анализ рынка IT в Восточной Европе. Результаты исследования показали, что только развитие сферы аутсорсинга в регионе в 4-5 раз превышает средние мировые показатели. Рустам Гильфанов приводит основные аспекты исследования:
Основной рост приходится на четыре страны: Украину, Польшу, Румынию и Беларусь. Сегодня здесь работает больше 700 тысяч разработчиков, 200 из которых приходятся на Украину. Это связано с развитой сетью технических учебных заведений, приходом в страну крупных международных компаний и высокой конкурентоспособностью специалистов.
Польша в регионе заняла место R&D хаба для международных корпораций. Десятки компаний, среди которых Fujitsu и Nordea, открыли здесь свои исследовательские центры.
Беларусь сделала акцент на образовании. Высшие учебные заведения страны предлагают абитуриентам больше 70 специальностей, связанных с IT. Большинство выпускников после окончания вузов предоставляют аутсорсинговые услуги.
В целом же, регион представляет интерес для международных инвесторов и компаний, которые заинтересованы в качественном аутсорсинге.
Иллюзия успеха
Рустам Гильфанов является основателем одной из самых крупных аутсорсинговых компаний в Украине. Помимо этого он много лет изучает рынок и ищет перспективные стартапы для инвестирования. Бизнесмен опасается, что внешний успех региона на мировом рынке может оказаться очень зыбким, а общая картина может измениться в негативную сторону.
“Уже сегодня разные аутсорсинговые компании в Украине говорят о спаде в количестве клиентов, заказов и общей выручке. Тенденция складывается из целого комплекса объективных причин. Как внешних, так и внутренних”, — уверен бизнесмен.
Рустам Гильфанов выделяет четыре основные тенденции, которые могут негативно отразиться на рынке разработки в Восточной Европе:
Как удержать лидерство?
Рустам Гильфанов уверен, что Восточная Европа имеет на руках все козыри, которые помогут не только сохранить позиции на мировой IT-арене, но и позволят наращивать свою долю на рынке.
“Наш регион всегда отличался уникальностью предложений. Эстонский Skype, Польский Ведьмак, Белорусский WoT, украинский Petсube. Все это — уникальные разработки из Восточной Европы, которые завоевали мир. Это наша сильная сторона, которой мы должны придерживаться в стартапах, в аутсорсинге, в любой другой деятельности, — рассказывает инвестор, — При этом мы должны быть в тренде. Наши разработчики всегда должны находиться в поиске новых решений. Процесс обучения не должен заканчиваться рентабельной нишей. Он должен продолжаться беспрерывно”.
Только таким образом, считает Рустам Гильфанов, IT-индустрия Восточной Европы сможет сохранить 5% мирового запроса на разработку софта и с каждым годом увеличивать этот показатель, а вместе с ним доходы региона и уровень оплаты разработчиков.