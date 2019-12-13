Рустам Гільфанов: Як зберегти позиції Східної Європи на світовій IT-арені

Дослідження

У 2019 році компанії AVentures Capital, Avensis Capital і Capital Times провели аналіз ринку IT в Східній Європі. Результати дослідження показали, що тільки розвиток сфери аутсорсингу в регіоні в 4-5 разів перевищує середні світові показники. Рустам Гільфанов наводить основні аспекти дослідження:

Основне зростання припадає на чотири країни: Україну, Польщу, Румунію і Білорусь. Сьогодні тут працює більше 700 тисяч розробників, 200 з яких припадають на Україну. Це пов'язано з розвиненою мережею технічних навчальних закладів, приходом в країну великих міжнародних компаній та високою конкурентоспроможністю фахівців.

Польща в регіоні зайняла місце R&D хаба для міжнародних корпорацій. Десятки компаній, серед яких Fujitsu і Nordea, відкрили тут свої дослідницькі центри.

Білорусь зробила акцент на освіті. Вищі навчальні заклади країни пропонують абітурієнтам більше 70 спеціальностей, пов'язаних з IT. Більшість випускників після закінчення вузів надають аутсорсингові послуги.

В цілому ж, регіон представляє інтерес для міжнародних інвесторів і компаній, які зацікавлені в якісному аутсорсингу.

Ілюзія успіху

Рустам Гільфанов є засновником однієї з найбільших аутсорсингових компаній в Україні. Крім цього він багато років вивчає ринок і шукає перспективні стартапи для інвестування. Бізнесмен побоюється, що зовнішній успіх регіону на світовому ринку може виявитися дуже непевним, а загальна картина може змінитися в негативну сторону.

"Уже сьогодні різні аутсорсингові компанії в Україні говорять про спад в кількості клієнтів, замовлень і загальній виручці. Тенденція складається з цілого комплексу об'єктивних причин. Як зовнішніх, так і внутрішніх", - упевнений бізнесмен.

Рустам Гільфанов виділяє чотири основні тенденції, які можуть негативно позначитися на ринку розробки в Східній Європі:

Висока вартість роботи. Коли регіон став займати лідируючі позиції на світовому ринку розробки, середня вартість роботи фахівців високого класу оцінювалася в $20-35 на годину. Протягом останніх років ця цифра зростала і сьогодні перевалює за $40. Для аутсорсингу це досить висока ціна. Особливо, коли клієнт працює з аутсорсингової групою, а не з окремим фахівцем. Результат - клієнти шукають дешевших підрядчиків.

Рівень фахівців. Висока заробітна плата вабить в розробку все більше людей. Сьогодні кількість фахівців в сфері IT тільки в Україні перевищує 200 тис. осіб. Який відсоток від цієї суми складають висококласні розробники? 10 тисяч, 15? Ще однією проблемою є типовий підхід до навчання. Більшість розробників вибирають одну популярну нішу і залишаються в ній, не звертаючи уваги на тренди і нові напрямки. Для сфери IT, в якій нові віяння з'являються практично кожен день, це неприпустимо.

Стандартизація завдань. Більшість аутсорсингових компаній знаходить кілька рентабельних ніш, створюють під них ряд рішень, і зупиняють розвиток, концентруючись на продажах. Як довго пропозиція такої компанії буде залишатися унікальною? А це значить, що не встигне керівництво компанії кліпнути, як на ринку з'являться сотні аналогічних пропозицій. Природно, за нижчою вартістю.

Конкуренти. Для Східної Європи основними конкурентами є ринки, що розвиваються в інформаційних технологіях - Азія, Південна Америка і Африка. У порівнянні зі східноєвропейським азіатський ринок набагато дешевше. Але і якість роботи тут поки що залишає бажати кращого. Південна Америка популярний регіон аутсорсингу для клієнтів зі Сполучених Штатів і Канади. Трохи дорожче, ніж у нас і практично не поступається за якістю. Африка - новий тренд. Це наймолодший IT-регіон. Сьогодні його відрізняють низькі ціни та ентузіазм.

Як утримати лідерство?

Рустам Гільфанов впевнений, що Східна Європа має на руках всі козирі, які допоможуть не тільки зберегти позиції на світовій IT-арені, а й дозволять нарощувати свою частку на ринку.

"Наш регіон завжди відрізнявся оригінальністю пропозицій. Естонський Skype, Польський Відьмак, Білоруський WoT, український Petсube. Все це - унікальні розробки зі Східної Європи, які завоювали світ. Це наша сильна сторона, якої ми повинні дотримуватися в стартапах, в аутсорсингу, в будь-який інший діяльності, - розповідає інвестор, - При цьому ми повинні бути в тренді. Наші розробники завжди повинні знаходитися в пошуку нових рішень. Процес навчання не повинен закінчуватися рентабельною нішею. Він повинен тривати безперервно".

Тільки таким чином, вважає Рустам Гільфанов, IT-індустрія Східної Європи зможе зберегти 5% світового запиту на розробку софта і з кожним роком збільшувати цей показник, а разом з ним доходи регіону і рівень оплати розробників.