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Рустам Гільфанов: Як зберегти позиції Східної Європи на світовій IT-арені

Рустам Гільфанов: Як зберегти позиції Східної Європи на світовій IT-арені

Київ • УНН

 • 42957 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Східна Європа стала одним з ключових регіонів з розробки софтверних продуктів. За результатами 2018 року тільки на Україну, Білорусь, Польщу і Румунію припало близько 5% всіх світових запитів з розробки софта. Бізнесмен та інвестор в сфері IT Рустам Гільфанов, вважає, що сьогодні регіон знаходиться на піку, який може допомогти зайняти стійкі позиції на світовому ринку, або обернеться крахом для всієї індустрії інформаційних технологій Східної Європи.

Дослідження

У 2019 році компанії AVentures Capital, Avensis Capital і Capital Times провели аналіз ринку IT в Східній Європі. Результати дослідження показали, що тільки розвиток сфери аутсорсингу в регіоні в 4-5 разів перевищує середні світові показники. Рустам Гільфанов наводить основні аспекти дослідження:

Основне зростання припадає на чотири країни: Україну, Польщу, Румунію і Білорусь. Сьогодні тут працює більше 700 тисяч розробників, 200 з яких припадають на Україну. Це пов'язано з розвиненою мережею технічних навчальних закладів, приходом в країну великих міжнародних компаній та високою конкурентоспроможністю фахівців.

Польща в регіоні зайняла місце R&D хаба для міжнародних корпорацій. Десятки компаній, серед яких Fujitsu і Nordea, відкрили тут свої дослідницькі центри.

Білорусь зробила акцент на освіті. Вищі навчальні заклади країни пропонують абітурієнтам більше 70 спеціальностей, пов'язаних з IT. Більшість випускників після закінчення вузів надають аутсорсингові послуги.

В цілому ж, регіон представляє інтерес для міжнародних інвесторів і компаній, які зацікавлені в якісному аутсорсингу.

Ілюзія успіху

Рустам Гільфанов є засновником однієї з найбільших аутсорсингових компаній в Україні. Крім цього він багато років вивчає ринок і шукає перспективні стартапи для інвестування. Бізнесмен побоюється, що зовнішній успіх регіону на світовому ринку може виявитися дуже непевним, а загальна картина може змінитися в негативну сторону.

"Уже сьогодні різні аутсорсингові компанії в Україні говорять про спад в кількості клієнтів, замовлень і загальній виручці. Тенденція складається з цілого комплексу об'єктивних причин. Як зовнішніх, так і внутрішніх", - упевнений бізнесмен.

Рустам Гільфанов виділяє чотири основні тенденції, які можуть негативно позначитися на ринку розробки в Східній Європі:

  • Висока вартість роботи. Коли регіон став займати лідируючі позиції на світовому ринку розробки, середня вартість роботи фахівців високого класу оцінювалася в $20-35 на годину. Протягом останніх років ця цифра зростала і сьогодні перевалює за $40. Для аутсорсингу це досить висока ціна. Особливо, коли клієнт працює з аутсорсингової групою, а не з окремим фахівцем. Результат - клієнти шукають дешевших підрядчиків.
  • Рівень фахівців. Висока заробітна плата вабить в розробку все більше людей. Сьогодні кількість фахівців в сфері IT тільки в Україні перевищує 200 тис. осіб. Який відсоток від цієї суми складають висококласні розробники? 10 тисяч, 15? Ще однією проблемою є типовий підхід до навчання. Більшість розробників вибирають одну популярну нішу і залишаються в ній, не звертаючи уваги на тренди і нові напрямки. Для сфери IT, в якій нові віяння з'являються практично кожен день, це неприпустимо.
  • Стандартизація завдань. Більшість аутсорсингових компаній знаходить кілька рентабельних ніш, створюють під них ряд рішень, і зупиняють розвиток, концентруючись на продажах. Як довго пропозиція такої компанії буде залишатися унікальною? А це значить, що не встигне керівництво компанії кліпнути, як на ринку з'являться сотні аналогічних пропозицій. Природно, за нижчою вартістю.
  • Конкуренти. Для Східної Європи основними конкурентами є ринки, що розвиваються в інформаційних технологіях - Азія, Південна Америка і Африка. У порівнянні зі східноєвропейським азіатський ринок набагато дешевше. Але і якість роботи тут поки що залишає бажати кращого. Південна Америка популярний регіон аутсорсингу для клієнтів зі Сполучених Штатів і Канади. Трохи дорожче, ніж у нас і практично не поступається за якістю. Африка - новий тренд. Це наймолодший IT-регіон. Сьогодні його відрізняють низькі ціни та ентузіазм.

    • Як утримати лідерство?

    Рустам Гільфанов впевнений, що Східна Європа має на руках всі козирі, які допоможуть не тільки зберегти позиції на світовій IT-арені, а й дозволять нарощувати свою частку на ринку.

    "Наш регіон завжди відрізнявся оригінальністю пропозицій. Естонський Skype, Польський Відьмак, Білоруський WoT, український Petсube. Все це - унікальні розробки зі Східної Європи, які завоювали світ. Це наша сильна сторона, якої ми повинні дотримуватися в стартапах, в аутсорсингу, в будь-який інший діяльності, - розповідає інвестор, - При цьому ми повинні бути в тренді. Наші розробники завжди повинні знаходитися в пошуку нових рішень. Процес навчання не повинен закінчуватися рентабельною нішею. Він повинен тривати безперервно".

    Тільки таким чином, вважає Рустам Гільфанов, IT-індустрія Східної Європи зможе зберегти 5% світового запиту на розробку софта і з кожним роком збільшувати цей показник, а разом з ним доходи регіону і рівень оплати розробників.

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