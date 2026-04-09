Руслана Олейника назначили первым заместителем главы Киевской ОГА

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Правительство согласовало назначение Руслана Олейника на должность в Киевской ОГА. Он будет координировать работу подразделений и внедрять региональные программы.

Фото: Киевская областная военная администрация

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Руслана Олейника на должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации. О назначении сообщил Постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

На новой должности Руслан Олейник будет отвечать за координацию работы структурных подразделений ОГА. Также он будет заниматься внедрением ключевых региональных программ и помогать главе области в решении социально-экономических вопросов.

Назначение состоялось в рамках кадровых решений правительства по усилению управления на региональном уровне.

Руслан Олейник родился 27 сентября 1985 года в городе Никополь Днепропетровской области.

В 2020-2021 годах был заместителем генерального директора Объединения предприятий "Укртрубопром". Кроме того, в 2020-2022 годах он занимал должность советника по вопросам безопасности Председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2021-2025 годах был проректором по вопросам инновационного развития Украинского государственного университета науки и технологий.

В 2022 году его призвали в ряды Вооруженных Сил Украины, а в 2023 году он стал комендантом области и первым заместителем руководителя оперативного штаба Совета обороны, где занимался вопросами безопасности региона.

Кабмин назначил Мстислава Баника заместителем министра обороны, а Юрия Мироненко - генинспектором ведомства. Баник будет отвечать за прозрачные закупки.

