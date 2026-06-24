Руководство РТЦК на Николаевщине будут судить за пытки мужчины в подвале - ГБР

Фото: Государственное бюро расследований

Руководство РТЦК и СП в Николаевской области предстанет перед судом по материалам Государственного бюро расследований. Должностных лиц подозревают в пытках мужчины, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как установило следствие, в 2024 году сотрудники центра комплектования доставили в ТЦК многодетного отца, который воспитывает пятерых детей и имел проблемы со здоровьем. После принудительного прохождения военно-врачебной комиссии мужчину признали годным к военной службе.

Однако две воинские части отказались принять мужчину на службу из-за его состояния здоровья. Но это не остановило сотрудников ТЦК - они решили любой ценой выполнить мобилизационный план.

В течение 9 дней они удерживали мужчину в подвальном помещении, применяя к нему физическое насилие и психологическое давление. От него требовали согласиться на мобилизацию якобы добровольно или подписать документы об отсутствии претензий к сотрудникам ТЦК.

Когда они увидели последствия избиения - многочисленные отеки и телесные повреждения на теле потерпевшего - его отпустили. Оказавшись на свободе, мужчина сразу обратился за медицинской помощью.

В результате противоправных действий со стороны ТЦК он получил сотрясение головного мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, а также инфицированные раны от связывания.

Перед судом предстанут и.о. начальника четвертого отдела Вознесенского РТЦК и СП Николаевской области и двое его подчиненных. Им инкриминируют пытки и незаконное лишение свободы, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). За это предусмотрено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об обнаружении возможных нарушений прав человека во время проверки Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проверки были освобождены шестеро мужчин, которых, по предварительным данным, не имели права удерживать.