Движение киевских трамваев №14 временно закроется

В связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей на улице Василенко в оба направления движения с 30 на 31 марта 2017 года с 23 ч. 55 мин. до 5 часов. 30 мин. движение трамваев маршрута №14 закрывается.

Напомним, в субботу, 1 апреля, движение всех видов транспорта по некоторым улицам в центральной части Киева будет временно запрещено.

Также напомним, что с 30 марта с целью улучшения обслуживания пассажиров на Кольцевой дороге в направлении ст. м. "Академгородок" для автобусных маршрутов № 23 и № 56 внедряется дополнительная остановка "Станция ЛШТ" Кольцевая дорога.