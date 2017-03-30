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Рух київських трамваїв №14 тимчасово закриється

Рух київських трамваїв №14 тимчасово закриється

Київ • УНН

 • 22571 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Через ремонтні роботи тимчасово закривається рух київських трамваїв №14, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

У зв’язку з проведенням робіт по ремонту трамвайної колії на вулиці Василенка в обидва напрямку руху з 30 на 31 березня 2017 року з 23 год. 55 хв. до 5 год. 30 хв. рух трамваїв маршруту №14 закривається.

Нагадаємо, в суботу, 1 квітня, рух усіх видів транспорту деякими вулицями в центральній частині Києва буде тимчасово заборонено.

Також нагадаємо, що з 30 березня з метою покращення обслуговування пасажирів на Кільцевій дорозі в напрямку ст. м. “Академмістечко” для автобусних маршрутів №23 та №56 впроваджується додаткова зупинка “Станція ЛШТ “Кільцева дорога.

Українські Національні Новини

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