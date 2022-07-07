Движение к цифровому будущему: в Украине анонсировали создание национальной экосистемы кибербезопасности

Детали

Нардеп отметил, что в январе-мае IT-сектор стал единственной сферой, которая продемонстрировала рост объемов производства – на 27% (по данным платформы Опендатабот). А за первые пять месяцев поставлено на экспорт IT-продуктов и услуг на 3,18 млрд дол.

"Менее чем за полгода IT-экспорт получил больше, чем Украина зарабатывала в лучшие периоды за год на транзите российского газа. И потенциал для дальнейшего развития – практически неисчерпаем. Только за прошлый год в отрасль пришли более 44 тысячи новых ФЛП-программистов – это рекорд среди всех сфер деятельности", – добавил Гетманцев.

Он подчеркнул, что уделяется большое внимание цифровому развитию государства.

"Мощная часть Плана восстановления Украины посвящена диджитализации", – отметил нардеп.

Он привел ряд амбициозных задач в этой сфере, которые ставит перед собой власть:

• развитие электронных публичных услуг – "государство в смартфоне";

• развитие сети центров "Дия";

• развитие и взаимодействие электронных реестров;

• развитие последующих поколений мобильной связи;

• системы открытых данных;

• развитие цифровой экономики;

• развитие потенциала национальной экосистемы кибербезопасности.

"Уверенно двигаемся в цифровое будущее Украины!" – резюмировал Гетманцев.

Напомним

В швейцарском городе Лугано на Международной конференции по восстановлению Украины был презентован план послевоенного восстановления Украины. Всего в конференции приняло участие более 40 стран мира и около 20 международных организаций. Итогом стало совместное право на поддержку Украины на пути восстановления после военной агрессии рф. План рассчитан на 10 лет и оценивается в в 750 млрд долларов.

План состоит из 15 программ. Самыми дорогими стали пункты о восстановлении и модернизации жилья и инфраструктуры регионов – нужно 150-250 млрд долларов. Расширение и интеграция логистики с ЕС обойдется в 120-160 млрд долларов.

Третьей стала программа энергетической независимости и "зеленого" курса – ее стоимость оценили в 130 млрд долларов.

Сам план делится на два этапа. Первый – 2023-2025 годы, в котором планируют воплотить большую часть проектов. Следующий – 2025-2032. Всего за это время должны выполнить 850 проектов.

Разрабатывали план в Национальном совете по восстановлению Украины от последствий войны.