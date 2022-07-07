Рух до цифрового майбутнього: в Україні анонсували створення національної екосистеми кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. IT-сектор в Україні продовжує зміцнювати свої позиції. Саме тому багато уваги ІТ та цифровізації приділено у Плані повоєнної відбудови України. Про це у своєму Телеграм-каналі написав нардеп, секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев, повідомляє УНН.
Деталі
Нардеп зауважив, що у січні-травні IT-сектор став єдиною сферою, яка продемонструвала зростання обсягів виробництва – на 27% (за даними платформи Опендатабот). А за перші п’ять місяців поставлено на експорт IT-продуктів та послуг на 3,18 млрд дол.
"Менш ніж за півроку IT-експорт отримав більше, ніж Україна заробляла у кращі періоди за рік на транзиті російського газу. І потенціал для подальшого розвитку – практично невичерпний. Тільки за минулий рік у галузь прийшли понад 44 тисячі нових ФОПів-програмістів – це рекорд серед усіх сфер діяльності", – додав Гетманцев.
Він наголосив, що приділяється велика увага цифровому розвитку держави.
"Потужна частина Плану відновлення України присвячена діджиталізації", – зауважив нардеп.
Він навів низку амбітних завдань у цій сфері, які ставить перед собою влада:
• розвиток електронних публічних послуг – "держава у смартфоні";
• розвиток мережі центрів "Дія";
• розвиток та взаємодія електронних реєстрів;
• розвиток наступних поколінь мобільного зв’язку;
• системи відкритих даних;
• розвиток цифрової економіки;
• розвиток потенціалу національної екосистеми кібербезпеки.
"Впевнено рухаємось у цифрове майбутнє України!" – резюмував Гетманцев.
Нагадаємо
У швейцарському місті Лугано на Міжнародній конференції з питань відновлення України був презентований план післявоєнної відбудови України. Всього у конференції взяли участь понад 40 країн світу і близько 20 міжнародних організацій. Підсумком стала спільна декларація про підтримку України на шляху відновлення після військової агресії рф. План розрахований на 10 років та оцінюється у 750 млрд доларів.
План складається з 15 програм. Найдорожчими стали пункти про відновлення та модернізацію житла та інфраструктури регіонів - потрібно 150-250 млрд доларів. Розширення та інтеграція логістики з ЄС коштуватиме 120-160 млрд доларів.
Третьою за стала програма енергетичної незалежності та "зеленого" курсу – її вартість оцінили у 130 млрд доларів.
Сам план ділиться на два етапи. Перший – 2023-2025 роки, в якому планують втілити більшу частину проектів. Наступний – 2025-2032. Усього за цей час мають виконати 850 проектів.
Розробляли план у Національній раді з відновлення України від наслідків війни.