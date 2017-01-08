Движение по автодорогам на территории Николаевской области полностью восстановлено
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Учитывая прекращение осадков и по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, с 13:00 8 января движение всех категорий транспортных средств восстановлен на трассе Н-11 "Днепропетровск-Николаев". Об этом говорится в соответствующем распоряжении САД в Николаевской области, передает УНН.
Как отметили в ведомстве, восстановление движения транспорта касается участка автодороги Н-11 "Днепропетровск-Николаев" (через Кривой Рог), км 179 + 570 (предел Днепропетровской области) - км 197 + 570 (пгт. Казанка).
Напомним, что с 10:00 часов восстановлено движение на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения для проезда всех категорий транспортных средств.
С 12:00 часов восстановлено движение на автодрози М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог), км 55 + 550 (предел Одесской области)
Таким образом, в настоящее время движение по автодорогам на территории Николаевской области восстановлено полностью .