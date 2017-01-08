Рух автодорогами на території Миколаївської області повністю відновлено

Як зазначили у відомстві, відновлення руху транспорту стосується ділянки автодороги Н-11 “Дніпропетровськ-Миколаїв” (через Кривий Ріг), км 179+570 (межа Дніпропетровської області) — км 197+570 (смт. Казанка).

Нагадаємо, що з 10:00 години відновлено рух на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення для проїзду всіх категорій транспортних засобів.

З 12:00 години відновлено рух на автодрозі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ” (на Таганрог), км 55+550 (межа Одеської області)

Таким чином, на цей час рух автодорогами на території Миколаївської області відновлено повністю.