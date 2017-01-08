Рух автодорогами на території Миколаївської області повністю відновлено
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Враховуючи припинення опадів та за результатами роботи із забезпечення проїзду автомобільними дорогами, з 13:00 8 січня рух всіх категорій транспортних засобів відновлений на трасі Н-11 “Дніпропетровськ-Миколаїв”. Про це йдеться у відповідному розпорядженні САД у Миколаївській області, передає УНН.
Як зазначили у відомстві, відновлення руху транспорту стосується ділянки автодороги Н-11 “Дніпропетровськ-Миколаїв” (через Кривий Ріг), км 179+570 (межа Дніпропетровської області) — км 197+570 (смт. Казанка).
Нагадаємо, що з 10:00 години відновлено рух на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення для проїзду всіх категорій транспортних засобів.
З 12:00 години відновлено рух на автодрозі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ” (на Таганрог), км 55+550 (межа Одеської області)
Таким чином, на цей час рух автодорогами на території Миколаївської області відновлено повністю.