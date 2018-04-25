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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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RSF: в Европе значительно ухудшилась ситуация со свободой прессы

Киев • УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Европе, которая является регионом, где свобода прессы находится в наибольшей безопасности, в этом году ситуация значительно ухудшилась. Об этом говорится в очередном отчете правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF), передает УНН.

RSF: в Европе значительно ухудшилась ситуация со свободой прессы

Самое большое падение во Всемирном индексе свободы прессы 2018 года в четырех из пяти случаев продемонстрировали страны Европы:

  • Мальта (падение на 18 позиций на 65-е место);
  • Чехия (минус 11 позиций до 34-го места);
  • Сербия (10 позиций вниз до 76-го места);
  • Словакия (падение на 10 позиций на 27-е место).

В целом же Всемирный индекс свободы прессы 2018 года, составленный "Репортеры без границ", отражает растущую враждебность в отношении журналистов. Враждебность в отношении СМИ, которая открыто поощряется политическими лидерами, и усилия авторитарных режимов по проекции своего видения журналистики создают угрозу для демократий, отмечают правозащитники.

"Вербальное насилие" со стороны политиков против СМИ в частности растет в Европе, хотя именно этот регион больше всего и уважает свободу прессы, отметили "Репортеры без границ".

При этом на первом месте в рейтинге по свободе прессы 2018 года из 180 стран находится Норвегия. За ней в порядке убывания в топ-10 попали - Швеция, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Ямайка, Бельгия, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика.

Украина оказалась на 101 месте, за год улучшив его на одну позицию. Россия - на 148 месте.

На последнем - 180-м - месте - Северная Корея.

Напомним, "Репортеры без границ" осудили "открытые и неприемлемые акты цензуры" РФ.

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