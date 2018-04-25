RSF: у Європі значно погіршилася ситуація зі свободою преси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Європі, яка є регіоном, де свобода преси перебуває у найбільшій безпеці, цього року ситуація значно погіршилася. Про це йдеться у черговому звіті правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF), передає УНН.
Найбільше падіння у Всесвітньому індексі свободи преси 2018 року у чотирьох з п'яти випадків продемонстрували країни Європи:
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- Мальта (падіння на 18 позицій на 65-е місце);
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- Чехія (мінус 11 позицій до 34-го місця);
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- Сербія (10 позицій вниз до 76-го місця);
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- Словаччина (падіння на 10 позицій на 27-е місце).
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Загалом же Всесвітній індекс свободи преси 2018 року, складений "Репортерами без кордонів", відображає зростаючу ворожість щодо журналістів. Ворожість відносно ЗМІ, яка відкрито заохочується політичними лідерами, і зусилля авторитарних режимів з проекції свого бачення журналістики створюють загрозу для демократичних устроїв, відзначають правозахисники.
"Вербальне насилля" з боку політиків проти ЗМІ зокрема зростає в Європі, хоч саме цей регіон найбільше і поважає свободу преси, зазначили "Репортери без кордонів".
При цьому перше місце у рейтингу щодо свободи преси 2018 року зі 180 країн обіймає Норвегія. За нею у порядку спадання в топ-10 потрапили - Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Ямайка, Бельгія, Нова Зеландія, Данія і Коста Ріка.
Україна опинилася на 101 місці, за рік покращивши його на одну позицію. Росія - на 148 місці.
На останньому - 180-му - місці - Північна Корея.
Нагадаємо, "Репортери без кордонів" засудили "відкриті і неприйнятні акти цензури" РФ.