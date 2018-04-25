RSF: у Європі значно погіршилася ситуація зі свободою преси

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Європі, яка є регіоном, де свобода преси перебуває у найбільшій безпеці, цього року ситуація значно погіршилася. Про це йдеться у черговому звіті правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF), передає УНН.