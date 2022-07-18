Растрата арестованного имущества на 426 млн гривен: суд арестовал чиновника АРМА на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о растрате арестованного имущества на сумму более 426 млн гривен, а именно начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, передает УНН со ссылкой на САП.
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"Суд удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 12 сентября 2022 года, с альтернативой внесения 4 млн 962 тыс. гривен залога", - говорится в сообщении.
В случае внесения залога на лицо будет возложен ряд процессуальных обязанностей, предусмотренных ст.194 УПК Украины.
Напомним
В рамках досудебного расследования установлено, что председатель АРМА действуя совместно с должностными лицами агентства в сговоре с представителями ГП "СЕТАМ", частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку вышеуказанного государственного предприятия имущества, арестованного в рамках уголовных производств и передано в управление АРМА.
Согласно преступной схеме, должностные лица АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которыми тяжело управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной. Впоследствии оцененное имущество выставлялось на электронные торги, а представители госпредприятия "СЕТАМ", которые организовывали эти торги, обеспечивали победу определенной частной компании.
В ходе досудебного следствия установлены 4 эпизода преступной деятельности, а именно продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети "Ашан" (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз); продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной); продажи более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз) и продажа зерна, крупы и масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).
Общая сумма ущерба, причиненного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 426 млн гривен.
Заметим, что в результате реализации преступной схемы, торговая сеть "Ашан" понесла убытки, поскольку из законного владения сети выбыли вышеуказанные земельные участки.
На сегодняшний день о подозрении сообщено бывшему председателю АРМА, начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия государственного предприятия "Сетам", оценщику, учредителю и директору частной компании.
Досудебное расследование продолжается.