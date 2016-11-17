Расследование дела по подозрению в мошенничестве должностных лиц "Укргаздобычи" продолжается - ГПУ

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Киев • УНН

 • 10575 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами ПАО "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами его структурных подразделений и другими субъектами хозяйствования уголовных правонарушений ряда статей УК Украины. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в ГПУ.

"Сообщаем, что следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 28 февраля 2015 г. по фактам совершения должностными лицами ПАО "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами его структурных подразделений и другими субъектами хозяйствования уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество - ред.), ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества - ред.), ч.5 ст.191; ст.27; ч.1 ст. 205 (нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью - ред.), ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны недр - ред.), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов - ред.), ч. 2 ст.364 (злоупотребление служебным положением - ред.), ч.1 ст.366 (служебный подлог - ред.) УК Украины. Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве продолжается", - сообщили в ГПУ.

Как сообщал УНН, в НАБУ установили чиновников ПАО "Укргаздобыча", причастных к хищению газа.

Напомним, по словам нардепа М.Полякова, в Лондоне продолжается суд по коррупции в "Укргаздобыче".

Также, по его словам, достаточно вероятным является отстранение О.Прохоренко (глава УГД - ред.) от занимаемой должности. По данным Нацполиции, против должностных лиц "Укргаздобычи" расследуется пять уголовных производств.

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