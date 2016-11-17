Розслідування справи за підозрою в шахрайстві посадовців “Укргазвидобування” триває - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення службовими особами ПАТ “Укргавидобування” НАК “Нафтогаз України”, службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб’єктами господарювання кримінальних правопорушень низки статтей КК України. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у ГПУ.
"Повідомляємо, що слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28 лютого 2015 року за фактами вчинення службовими особами ПАТ “Укргавидобування” НАК “Нафтогаз України”, службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб’єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство — ред.); ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна — ред.); ч.5 ст.191; ст.27; ч.1 ст. 205 (порушення порядку зайняття господарською діяльністю — ред.); ч.2 ст.240 (порушення правил охорони надр — ред.); ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків — ред.); ч. 2 ст.364 (зловживання службовим становищем — ред.); ч.1 ст.366 (службове підроблення — ред.) КК України. Досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває“, — повідомили у ГПУ.
Як повідомляв УНН, у НАБУ встановили чиновників ПАТ “Укргазвидобування”, причетних до розкрадання газу.
Нагадаємо, за словами нардепа М.Полякова, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.
Також, за його словами, досить ймовірним є відсторонення О.Прохоренка (очільник УГВ — ред.) від займаної посади. За даними Нацполіції, проти службових осіб “Укргазвидобування” розслідується п’ять кримінальних проваджень.