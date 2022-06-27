Разработал концепцию "Николаевской народной республики": задержан экс-депутат, который готовился к приходу "русского мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине задержали агента рф, разработавшего концепцию “Николаевской народной республики”. Как сообщили в СБУ, агентом рф оказался бывший депутат городского совета Николаева, передает УНН.
Детали
Контрразведка СБУ задержала бывшего депутата городского совета Николаева, который готовился к приходу “русского мира”. По задачам российских спецслужб, он разработал концепцию “Николаевской народной республики”, которая в в дальнейшем должна была “присоединиться” к рф.
Как свидетельствуют имеющиеся данные, мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое “обоснование” для создания и функционирования фейковой республики в пределах области.
Согласно изъятых у него во время обыска документов, Николаевщина должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя “Николаевской народной республикой” (ННР).
А затем в течение месяца перейти на русский язык, получить собственные “герб, флаг и гимн”. Время существования “ННР” — исключительно в период “специальной военной операции” рф.
“А после ее завершения — ННР будет ходатайствовать перед руководством российской федерации о включении ННР в состав рф в качестве отдельного ее региона (субъекта федерации)”, — говорится в концепции, которую разработал задержанный.
Также вражеский агент планировал, что на территории “псевдореспублики” введут российский рубль, реорганизуют системы образования и здравоохранения по образцу рф , а культурная отрасль будет функционировать “на принципах и фундаменте идей русского мира”.
По имеющимся данным, враг пообещал агенту одну из руководящих должностей в псевдообразовании, если им удастся захватить Николаевскую область. Поэтому фигурант не только готовил “концепции”, а и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра.
В в ходе санкционированного обыска изъяты безоговорочные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно:
переписка с представителями спецслужб рф;
русская и советская символика;
личные заметки по созданию и деятельности так называемой “МНР”.
В настоящее время злоумышленник задержан и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
Продолжаются неотложные следователи и процессуальные действия.