Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске - КГГА

"Интересы города будут защищены! Кран на Андреевском демонтируют. Город делало все, чтобы застройщик придерживался норм застройки в историческом центре. Ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске 14-16 до полного согласования проекта по Градостроительным советом и общественностью. Произошло это во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика. Несмотря на это строительство не прекратилось. Сегодня утром начался демонт вплоть незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть. В "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала молодых ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также отметил, что требования города остаются неизменными.

"Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительном совете столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка. Андреевский спуск - это визитная карточка столицы. И нагло строить «монстров» в историческом центре город не позволит. Давайте уважать и любить наш город ", - подчеркнул Валентин Мондриевский.