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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101714 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107434 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143325 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139835 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134061 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127217 просмотра

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7 марта, 08:52 • 167268 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118007 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

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Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске - КГГА

Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске - КГГА

Киев  •  УНН

 • 7592 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Утром субботы городские службы в сотрудничестве со столичной полицией начали убирать незаконно размещен строительный кран на месте скандальной стройки на Андреевском спуске, 14-16. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Интересы города будут защищены! Кран на Андреевском демонтируют. Город делало все, чтобы застройщик придерживался норм застройки в историческом центре. Ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске 14-16 до полного согласования проекта по Градостроительным советом и общественностью. Произошло это во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика. Несмотря на это строительство не прекратилось. Сегодня утром начался демонт вплоть незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть. В "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала молодых ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также отметил, что требования города остаются неизменными.

"Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительном совете столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка. Андреевский спуск - это визитная карточка столицы. И нагло строить «монстров» в историческом центре город не позволит. Давайте уважать и любить наш город ", - подчеркнул Валентин Мондриевский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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