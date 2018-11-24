Розпочато демонтаж незаконно розміщеного будівельного крану на Андріївському узвозі – КМДА

"Інтереси міста будуть захищені! Кран на Андріївському демонтують. Місто робило все, щоб забудовник дотримувався норм забудови в історичному центрі. Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі 14-16 до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю. Відбулося це під час зустрічі з громадськістю, профільними службами КМДА і представником забудовника. Попри це будівництво не припинилося. Сьогодні зранку розпочався демонтаж незаконно розміщеного будівельного крана, аби звільнити проїжджу частину. У "охоронців" будівництва столична поліція вилучила 7 одиниць травматичної зброї і затримала молодиків", – зазначив заступник голови КМДА.

Він також наголосив, що вимоги міста залишаються незмінними.

"Якщо забудовник не зробить макет будівлі за скорегованим проектом і не представить його разом з усіма дозвільними документами, що засвідчують законність будівництва, Містобудівній раді столиці, місто винесе на сесію Київради питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Андріївський узвіз – це візитівка столиці. І нахабно зводити «монстрів» в історичному центрі місто не дозволить. Давайте поважати і любити наше місто", – підкреслив Валентин Мондриївський.