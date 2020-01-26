Разгромное поражение привело к вылету Свитолины с "AUS Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Украины Елена Свтиолина сошлась в борьбе с испанкой Гарбинье Мугурузою, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Выйти в следующий раунд или навязать борьбу 32 ракетке мира из Испании, нашей соотечественницы не удалось — 1:6: 2:6.
Отмечено, что ранее соперницы провели между собой 11 поединков, семь из которых выиграла ныне 5-я ракетка мира.
Также добавим, Свитолина была последней представительницей Украины в одиночных разрядах данного турнира.