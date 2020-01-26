Розгромна поразка призвела до вильоту Світоліни з "AUS Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За вихід у четвертий раунд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу перша ракетка України Еліна Свтіоліна зійшлася у боротьбі з іспанкою Гарбіньє Мугурузою, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Вийти до наступного раунду або нав’язати боротьбу 32 ракетці світу з Іспанії, нашій співвітчизниці не вдалося — 1:6: 2:6.
Зазначено, що раніше суперниці провели між собою 11 двобоїв, сім з яких виграла нині 5-та ракетка світу.
Також додамо, Світоліна була останньою представницею України в одиночних розрядах даного турніру.