россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки убили 1 жителя и ранили еще 5 в Донецкой области, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"За 18 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Очеретино. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения", - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 1886 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4723. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время точно неизвестно.