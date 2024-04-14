россияне утром ударили по Казацкому на Херсонщине: врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины

Армия рф сегодня утром обстреляли поселок Казацкое Херсонской области, в результате чего ранения получил местный житель. Сейчас врачи борются за его жизнь. Об этом в воскресенье сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Около 9 утра оккупанты ударили по Казацкому. В результате российского обстрела пострадал местный житель. Мужчину 1947 года рождения в тяжелом состоянии доставили в ближайшее медучреждение - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Дополнение

Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки 18 населенных пунктов в Херсонской области. Повреждены жилые кварталы, дошкольное учебное заведение, многоэтажный дом, 17 частных домов и портовая инфраструктура.