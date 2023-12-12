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россияне утром обстреляли Херсон: есть раненый

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 06:38  •  18498 просмотра

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Российские войска обстреляли центр Херсона, ранив одного 29-летнего мужчину, которого госпитализировали. Обстрел произошел около 7:00 утра.

российские войска во вторник утром обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья области, один человек получил ранения.  Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Около 7.00 российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центральную часть Херсона. В результате этой атаки получил ранения 29-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован

- написал Мрочко в Telegram.

Дополнение 

В Херсонской области за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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