россияне утром обстреляли Херсон: есть раненый

Сегодня День Сухопутных войск ВСУ - основной ударной силы в противодействии российской агрессии

Украина отмечает День Сухопутных войск Вооруженных сил 12 декабря, чествуя главную силу, противостоящую российской агрессии, численность которой на сегодня составляет около 250 000 человек. Праздник был введен Указом Президента в 1997 году.