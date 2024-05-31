россияне ударяют по Херсону - ОВА

Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

Силы обороны Украины пытаются не допустить продвижения противника на Покровском направлении, в то время как ситуация в районе Дибровы на Лиманском направлении остается напряженной, с начала суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.