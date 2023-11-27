россияне ударили 97 раз по Запорожской области, осуществили 9 БПЛА-атак
Российские войска совершили 97 атак на Запорожскую область, в том числе 9 ударов с беспилотников, без жертв среди гражданского населения, по словам Юрия Малашко из областной военной администрации.
Непогода заблокировала 14 автодорог и вызвала отключение света в 16 областях Украины
Непогода заблокировала движение на 14 автодорогах и частично обесточила 16 областей Украины.
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
Гороскоп на эту неделю подчеркивает эмоциональную насыщенность Полнолуния в Близнецах и рекомендует проявить терпение, чтобы избежать конфликтов, особенно Близнецам, Стрельцам, Рыбам и Девам. Также ожидаются финансовые проблемы и возможные разрывы партнерских отношений.
В Сенате США назначили на 4 декабря голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю
Шумер планирует провести 4 декабря голосование в Сенате по запросу Байдена на финансирование Украины и Израиля на фоне препятствий, связанных с изменениями в политике пограничной безопасности, которых добиваются республиканцы. Результат голосования может повлиять на поддержку Украины в противостоянии с россией и в конфликте между Израилем и ХАМАС
Оккупанты за сутки выпустили более 230 снарядов по Херсонщине: один человек ранен
Российские войска 56 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 236 снарядов и ранив одного человека, обстреляв жилые кварталы, административное здание, медицинское учреждение и магазин.
В Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной
Из-за сильного ветра упала 100-метровая труба на котельной в Одессе, были начаты аварийные работы по устранению повреждений и восстановлению работы.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч
По данным Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские войска потеряли около 325 580 человек личного состава, 5 520 танков и тысячи других единиц военной техники.
ВМС США освободили захваченный пиратами у берегов Йемена танкер с фосфорной кислотой
Военный корабль ВМС США USS Mason добился освобождения танкера Central Park, захваченного пиратами в Аденском заливе, причем нападавшие сдались после преследования.
Днем снег поутихнет, но накроет всю территорию Украины - прогноз
Снег ожидается по всей территории Украины, кроме Крыма; ветер будет достигать 17-22 м/с.
Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду
310 единиц снегоуборочной техники и 262 работника боролись с непогодой в Киеве, использовав более тысячи тонн материалов для обработки дорог; въезд тяжеловесного транспорта ограничен для улучшения условий.