россияне ударили 97 раз по Запорожской области, осуществили 9 БПЛА-атак

В Сенате США назначили на 4 декабря голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

Шумер планирует провести 4 декабря голосование в Сенате по запросу Байдена на финансирование Украины и Израиля на фоне препятствий, связанных с изменениями в политике пограничной безопасности, которых добиваются республиканцы. Результат голосования может повлиять на поддержку Украины в противостоянии с россией и в конфликте между Израилем и ХАМАС