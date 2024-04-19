россияне создали на оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  24962 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  58457 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  92712 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205565 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236202 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232543 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176223 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119510 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129662 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140091 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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18 апреля 2024, 06:06  •  217048 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  323009 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  332712 просмотра

россияне создали на оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Украины захватчики создали очередной фейковый государственный орган, на этот раз для контроля за "образованием".

Война •   •  7560 просмотра
россияне создали на оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах - Центр сопротивления

В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных

Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили систематические репрессии россии против диссидентов и призвали рф освободить всех политических заключенных.

Новости Мира •   •  6323 просмотра
В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных

Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине, чтобы не было "слишком поздно"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно одобрить пакет помощи Украине, предупредив, что промедление может привести к тому, что будет "слишком поздно".

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Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине, чтобы не было "слишком поздно"

Новый пакет санкций ЕС против рф должны представить на следующей неделе: СМИ узнали, что туда войдет

ЕС готовит 14-й пакет санкций против России, включая меры против субъектов, которые обходят существующие санкции, расширение списка лиц и организаций, чьи активы будут заморожены, с конкретными предложениями, которые будут представлены странам-членам на следующей неделе.

Война •   •  7317 просмотра
Новый пакет санкций ЕС против рф должны представить на следующей неделе: СМИ узнали, что туда войдет

Удар ВСУ по аэродрому рф в оккупированном Джанкое: появились спутниковые фото аэропорта после атаки

Спутниковые снимки показывают повреждения склада боеприпасов, систем ПВО, радаров и других объектов на российском аэродроме в оккупированном Джанкое после ракетного удара украинских сил.

Война •   •  7016 просмотра
Удар ВСУ по аэродрому рф в оккупированном Джанкое: появились спутниковые фото аэропорта после атаки

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: один человек ранен, повреждена припортовая инфраструктура

российская ракетная атака на Одесскую область нанесла ущерб портовой инфраструктуре, известно об одном раненом человеке.

Война •   •  8881 просмотра
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: один человек ранен, повреждена припортовая инфраструктура

Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

На левобережье Херсонской области украинские военные отбили 11 атак российских войск в направлении плацдарма у Крынок и 4 атаки на Ореховском направлении.

Война •   •  8923 просмотра
Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

Блинкен предупредил Пекин относительно россии: "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других европейских стран.

Война •   •  10084 просмотра
Блинкен предупредил Пекин относительно россии: "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках"

В кремле заявили, что не будут прекращать боевые действия в Украине, даже на время мирных переговоров

россия не будет прекращать боевые действия во время мирных переговоров с Украиной. В то же время в Москве не верят в возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война •   •  9000 просмотра
В кремле заявили, что не будут прекращать боевые действия в Украине, даже на время мирных переговоров

Штат БЭБ укомплектован лишь на 26,5% - Перхун

Сейчас Бюро экономической безопасности Украины укомплектовано лишь на 26,5%, в нем работает 1060 человек из 4000 штатных работников, предусмотренных законодательством.

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Штат БЭБ укомплектован лишь на 26,5% - Перхун