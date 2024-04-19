На временно оккупированных территориях Украины враг запускает очередной фейковый государственный орган. На этот раз для контроля за "образованием". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, оккупанты с лета планируют завезти на ВОТ гастролеров из рф, которые будут организовывать ячейки федеральной службы по надзору в области образования. Эта структура по факту будет контролировать школы на ВОТ.

Последние же существуют в захваченных регионах только с целью массового промывания мозгов детям, чтобы изменить их самоидентификацию. Дети днями учат в основном только "историю" и "русский язык и литературу", когда тем же техническим предметам внимания не уделяют, - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что пропаганда и приезд на ВОТ с целью уничтожения целого поколения украинцев является преступлением за которое каждый понесет ответственность.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты заставляют украинских детей-сирот писать письма военным, в обмен на якобы подарки от бойцов.